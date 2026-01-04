Nicolás Maduro, el hombre que gobernó Venezuela con mano de hierro por más de una década

3 ene (Reuters) - Nicolás Maduro gobernó Venezuela durante más de 12 años, en un país asolado por profundas crisis económicas y sociales, y resistiendo los esfuerzos de la oposición y de gobiernos extranjeros para iniciar una transición política.

El Gobierno de Maduro terminó abruptamente el sábado cuando el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses lo habían capturado y expulsado del país.

Maduro, de 63 años y sucesor elegido personalmente por el fallecido Hugo Chávez, fue acusado durante mucho tiempo por críticos tanto locales como extranjeros de ser un dictador que encarcelaba o perseguía a opositores políticos y organizaba elecciones amañadas.

El líder venezolano a menudo calificaba a los políticos de la oposición de "demonios fascistas" y se enorgullecía de resistir la presión estadounidense en su contra, llegando incluso a hacer que su invocación a Trump de "sí paz, no guerra" fuera remezclada en una canción electrónica.

Prestó juramento para un tercer mandato en enero de 2025 tras unas elecciones el año anterior que fueron ampliamente condenadas como fraudulentas por los observadores internacionales y la oposición.

Miles de personas que protestaron contra la declaración de victoria del gobierno fueron encarceladas.

La oposición venezolana, Estados Unidos y muchos otros países occidentales también consideraron que la victoria electoral de Maduro en 2018 fue fraudulenta.

Las medidas represivas de su gobierno quedaron resaltadas con la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

Tras el anuncio de Trump en octubre de que autorizaba las operaciones de la CIA en el país, Maduro criticó duramente a esos poderes "demoníacos" que pretenden hundir "sus garras" en Venezuela "para robarnos el petróleo". Ha negado constantemente las acusaciones estadounidenses de vínculos con el narcotráfico y la corrupción.

En agosto, Washington duplicó su recompensa por el arresto de Maduro a US$50 millones en medio de sus acusaciones de narcotráfico y vínculos con grupos criminales.

Trump incrementó la presión en los últimos meses con un aumento de las fuerzas militares estadounidenses en el sur del Caribe, ataques a embarcaciones acusadas de traficar drogas y la incautación de dos petroleros.

ABUSOS DE DERECHOS

Una misión de investigación de la ONU descubrió el mes pasado que la Guardia Nacional Bolivariana del país cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad durante más de una década al atacar a opositores políticos.

Maduro negó durante mucho tiempo haber abusado de los derechos políticos y humanos, y en cambio describió a su gobierno como opuesto a lo que él ve como una campaña imperialista de décadas para derrocar al movimiento socialista de Chávez y quedarse con el petróleo de Venezuela.

Su gobierno siempre rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, calificándolas de medidas ilegítimas que equivalen a una "guerra económica" diseñada para paralizar al país. Sus partidarios lo aclamaron como un héroe que se enfrentó a Washington, siguiendo la tradición de Fidel Castro.

En 2017, manifestantes protagonizaron meses de marchas contra su gobierno, un período marcado por acusaciones de tortura, detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Estas protestas dejaron 125 muertos.

Decenas de personas más murieron durante las protestas tras la investidura de Maduro en 2019 para su segundo mandato.

Tras las elecciones de 2024, la ONU concluyó que el Gobierno de Maduro intensificó las tácticas represivas para reprimir las protestas pacíficas, con más de dos docenas de muertos y 2.400 detenidos.

Los sucesivos mandatos de Maduro estuvieron marcados por un colapso económico prolongado, que provocó el éxodo de unos 7,7 millones de migrantes.

Casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza, y el 53% en extrema pobreza, sin poder comprar ni siquiera alimentos básicos, dijo un relator especial de la ONU en 2024 después de visitar el país.

EL ASCENSO AL PODER

Maduro nació en una familia de clase trabajadora el 23 de noviembre de 1962, hijo de un líder sindical. Trabajó como conductor de autobús durante la época en que el oficial del Ejército Chávez lideró un fallido intento de golpe de Estado en 1992.

Hizo campaña por la liberación de Chávez y se convirtió en un ferviente defensor de su agenda izquierdista.

Después de la elección de Chávez en 1998, Maduro ganó un escaño en la legislatura y pasó años defendiendo la autoproclamada revolución de su mentor contra la intervención estadounidense en América Latina, al tiempo que defendía resueltamente las políticas de mano dura de Chávez.

Los adversarios retrataron Maduro como un bufón que no hacía más que repetir servilmente la grandilocuencia de Chávez y que no resistiría mucho tiempo en el poder.

Pero las críticas no hicieron mella en su meteórico ascenso hasta convertirse en presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente en ministro de Asuntos Exteriores. Con ese cargo, recorrió el mundo para ayudar a forjar alianzas con otros países en desarrollo mediante programas de asistencia financiados con petróleo.

A lo largo de su carrera, estuvo acompañado frecuentemente por su esposa, Cilia Flores, quien ocupó numerosos cargos de alto rango, incluyendo el de fiscal general y jefa del parlamento.

Flores a menudo fue considerada una figura influyente con tanta influencia como su esposo. El gobierno se refiere a ella como la primera dama y la "primera combatiente".

Trump dijo el sábado que Flores también fue capturada y sacada del país.

Maduro fue elegido presidente por un estrecho margen tras la muerte de Chávez de cáncer en 2013, pero siempre hubo enorme diferencia entre su atractivo y el legendario carisma de su predecesor.

El país se vio rápidamente plagado de colas para conseguir pan y escasez de productos que recordaban al colapso de la era soviética, en gran medida debido a su falta de voluntad para desmantelar los generosos subsidios de la era de Chávez que se volvieron insostenibles después de que el auge petrolero llegara a su fin.

Cuando la inflación se disparó en 2013, envió tropas para ocupar tiendas que vendían electrodomésticos y las obligó a vender sus productos a precios de liquidación, lo que ayudó a alimentar su popularidad en el período previo a una elección nacional para alcaldes.

En 2018, militantes intentaron asesinarlo enviando drones cargados de explosivos sobre un mitin en el que participaba en una avenida de Caracas, lo que lo llevó a reducir sus apariciones públicas espontáneas y limitar las transmisiones en vivo de eventos públicos.

(Reporte de Reuters. Editado en español por Javier Leira)