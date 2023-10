"Llevar a Los Pumas por primera vez a la final del Mundial", señaló como el gran desafío Nicolás Sánchez, apertura de Argentina, tras el triunfo 29-17 ante Gales que clasificó a su equipo para semifinales, este sábado en Marsella.

- Tercera semifinal -

"Vamos a jugar la semifinal de la Copa del Mundo, todavía no hemos alcanzado el objetivo de llevar a Los Pumas a la final por primera vez. Íbamos 10-0 por debajo, pero pudimos jugar en su campo en la segunda parte. Esto cambió el partido, lo dimos todo mentalmente".

- Autor del try que confirmó el triunfo -

"Fue un poco la intuición en la intercepción. Alcancé el balón e intenté correr rápido, incluso aunque no fuera suficiente. Fue un momento para todo el mundo y para mí con un papel diferente. Toda mi familia estaba ahí, en un país en el que he vivido mucho tiempo. Tenemos la suerte de subir a París y hay que disfrutarlo. A partir de mañana comenzaremos a preparar la semifinal, sabemos que el adversario no será fácil, Nueva Zelanda o Irlanda".

- Facundo Isa: 'Un sueño' -

"Fue un partido increíble, un sueño. Los 20 primeros minutos fueron un poco difíciles, pero comenzamos a relajarnos y a ganar confianza. Cada uno sacó su garra, sabíamos que teníamos que ganar cada contacto individualmente y supimos hacerlo hasta el final. Nuestro objetivo es llegar hasta la final, trabajamos para eso".

