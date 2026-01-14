Nicole Kidman de paso en Chile para visitar la Antártica

De 58 años, la protagonista de "Las horas" (2002), por cuya interpretación de la escritora Virginia Wolff ganó un Premio Óscar, habría llegado el martes a Chile, en un breve paso que no impidió que trotara por la costanera de Punta Arenas y además hiciera un breve recorrido por el centro de la ciudad, tras pernoctar una noche en un céntrico hotel.

A eso de las 7.40 horas de la mañana de este miércoles, la famosa actriz, reconocida masivamente por su debut en "Rayos de trueno" (1990), donde conoció a su primer marido Tom Cruise, y otras cintas como "Batman Forever" (1995), "Moulin Rouge" (2001) y más recientemente "Aquaman" (2018), abordó un vuelo rumbo a la Antártica.

La actriz llegó con parte de su familia al aeropuerto sureño y pese a los guardias que impidieron que la prensa se acercara, saludó brevemente a quien la registró en video.

Su visita se suma a la de sus colegas Michael Douglas y su mujer Catherine Zeta-Jones, quienes la semana recién pasada fueron registrados en el aeropuerto de Santiago, la capital, rumbo al sur, con el mismo destino: la Antártica. (ANSA).