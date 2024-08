Nicole kidman se siente "expuesta y vulnerable" en drama sexual en venecia

Por Crispian Balmer

VENECIA, Italia, 30 ago (Reuters) - Nicole Kidman llevó su drama erótico "Babygirl" al Festival de Cine de Venecia el viernes, y dijo sentirse expuesta y nerviosa al proyectar la intimidad controlada del plató en la gran pantalla ante una audiencia mundial. Kidman ha rodado una serie de películas arriesgadas durante de su carrera, entre ellas "Eyes Wide Shut", de Stanley Kubrick, que se estrenó en Venecia hace 25 años. Sin embargo, Kidman dijo a la prensa que estaba muy preocupada por la reacción a su última película.

Kidman interpreta a Romy, una exitosa ejecutiva neoyorquina que pone en peligro su carrera y a su familia al mantener un tórrido romance con un joven becario oportunista.

"Hacerla con esta gente ha sido delicado, íntimo y muy, muy profundo", dijo Kidman, sentada junto a la directora, Halina Reijn, y sus compañeros Antonio Banderas, que interpreta a su marido, y Harris Dickinson, su amante.

"Pero esto definitivamente me deja expuesta y vulnerable y asustada (...) cuando se da al mundo", añadió. "Todos estamos un poco nerviosos, así que me dije: espero que no me tiemblen las manos".

Rodada por una directora, "Babygirl" aporta la mirada de una mujer al género del thriller erótico al explorar las fantasías más oscuras de Romy que no puede cumplir dentro de los confines de su aparentemente exitoso matrimonio.

"Estoy encantada de poder hacer una película sobre el deseo femenino, pero también es una película sobre una mujer en crisis existencial, y tiene muchas capas", afirma Reijn, entre cuyas películas anteriores se encuentra la comedia de terror de 2022 "Bodies Bodies Bodies".

"Babygirl" revela profundas diferencias en la forma en que las generaciones jóvenes y mayores ven el sexo en una ciudad donde reina lo políticamente correcto.

Seis de las 21 películas de la competición principal de Venecia han sido dirigidas por mujeres, entre ellas "Babygirl", frente a las cinco de 23 del año pasado.

(Crispian Balmer, edición de William Maclean, Editado en español por Juana Casas)

