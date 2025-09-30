Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio

LOS ÁNGELES, 30 sep (Reuters) -

La oscarizada actriz Nicole Kidman y la estrella de la música country Keith Urban se han separado tras 19 años de matrimonio, según informaron el lunes varios medios de comunicación, basándose en fuentes no identificadas.

La pareja de famosos comenzó a vivir separada a principios del verano boreal y Urban se mudó de la casa familiar en Nashville, Tennessee, para adquirir su propia residencia en la capital de la música country, según TMZ.com, que dio la noticia.

Tanto TMZ como la revista People informaron de que Kidman se oponía a la separación y ha estado luchando por mantener intacto el matrimonio.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente la separación. Varios publicistas y representantes de los dos artistas no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57, iniciaron sus respectivas carreras en Australia y tienen la doble nacionalidad estadounidense y australiana. Se conocieron en enero de 2005 en un evento de Hollywood para promocionar Australia y se casaron en junio del año siguiente en Sídney.

Tienen dos hijas en común, Faith Margaret, de 14 años, y Sunday Rose, de 17. Kidman tiene dos hijos adoptados de su anterior matrimonio con el actor Tom Cruise.

Kidman, cuya interpretación de la escritora Virginia Woolf en "Las horas" le valió un Oscar, compartió por última vez una foto de ella y Urban juntos en las redes sociales en junio para celebrar su aniversario de boda, según The Hollywood Reporter.

THR dijo que Urban publicó fotos de la pareja en sus redes sociales en mayo, después de que asistieran a los Premios de la Academia de Música Country 2025, donde el cuatro veces ganador del Grammy recibió la Triple Corona ACM.

Kidman terminó este mes la producción de una secuela de la película "Practical Magic" con Sandra Bullock, mientras que Urban ha estado de gira desde mayo en apoyo de su undécimo álbum de estudio, "High", informó THR. (Información de Steve Gorman en Los Ángeles; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)