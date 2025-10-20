Niebla tóxica asfixia a la capital de India

Nueva Delhi, la capital de India, se encontraba el lunes envuelta en una densa niebla tóxica, con niveles de contaminación del aire más de 16 veces por encima del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La zona metropolitana de la ciudad, con más de 30 millones de habitantes, suele figurar entre las capitales más contaminadas del mundo, en especial durante el invierno.

El aire fresco atrapa a los contaminantes cerca del suelo, creando una mortal mezcla de emisiones de las quemas agrícolas, fábricas y tráfico pesado.

Pero la contaminación creció también debido a los fuegos artificiales de varios días para conmemorar la fiesta hindú del Diwali, que culmina la noche del lunes.

La Corte Suprema alivió este mes una prohibición a los fuegos artificiales para permitir los "fuegos artificiales verdes", menos contaminantes, durante la fiesta del Diwali.

Los niveles de PM2.5 -micropartículas cancerígenas capaces de entrar al torrente sanguíneo- alcanzaron 248 microgramos por metro cúbico en partes de la ciudad, según la organización de monitoreo IQAir.

La gubernamental Comisión de Manejo de la Calidad del Aire dijo que las condiciones empeorarían los próximos días.

Las autoridades municipales han dicho que probarán la "siembra de nubes", con aviones que inyectan sal o productos químicos en las nubes para inducir la lluvia y limpiar el aire.

Un estudio publicado por la revista The Lancet Planetary Health indicó que 3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019 se debieron a la contaminación del aire.

