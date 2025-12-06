Niebla y olas mantienen este domingo en aviso amarillo o naranja a 11 provincias

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La niebla y las olas mantienen este domingo en aviso amarillo o naranja a once provincias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la niebla pone en riesgo a Huesca, Guadalajara, Lérida y Badajoz, mientras que Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya y La Coruña estarán en aviso naranja por el oleaje, que también pondrá en aviso amarillo a Pontevedra y Lugo que, además, estará en riesgo por viento.

La AEMET prevé una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península y en Baleares, si bien con un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica así como en zonas de interior del tercio oriental peninsular, y con abundante nubosidad de tipo alto en el resto.

A lo largo del día se espera que tienda a despejar a excepción de en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad y dejará precipitaciones débiles y ocasionales en los citados entornos de montaña además de en Galicia, que serán algo más abundantes en su mitad occidental.

En Canarias, el cielo estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias en las islas orientales al principio del día.

Este domingo se esperan nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, montañas de la norte, sur de Galicia y zonas de interior del este peninsular, también posibles en Mallorca. Es probable que sean densas en regiones de Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha y depresiones del interior de Cataluña y de Aragón. También habrá calima en Canarias.

Las temperaturas máximas aumentarán en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico; y descenderán en el norte de Castilla y León y aledaños y, en general, habrá pocos cambios en el resto.

Por su parte, las temperaturas mínimas aumentarán en el extremo nordeste peninsular y norte de Baleares, habrá pocos cambios en Canarias y predominarán los descensos en el resto, que podrán ser localmente notables en puntos del centro norte peninsular. Asimismo, se prevén heladas débiles en Pirineos.

Soplará poniente moderado en el Estrecho, con vientos moderados del sur y suroeste en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, meseta Norte y litorales del Levante. Habrá intervalos fuertes en litorales de Galicia con rachas muy fuertes en el norte de esta comunidad y oeste de Asturias; y viento flojo en el resto, predominando la componente oeste en la Península y Baleares y las este y sur en Canarias.