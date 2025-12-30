Niebla y oleaje activan hoy los avisos en siete provincias, con mínimas de -2ºC en León y Soria

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un total de siete provincias activan este martes avisos por oleaje y niebla, que serán densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte y afectarán la visibilidad de hasta 200 metros, con temperaturas mínimas de hasta -2ºC en León y Soria, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la niebla activará avisos amarillos en Salamanca, Valladolid, Zamora, Badajoz, Cáceres y Lugo. También en este nivel, pero por oleaje, se activarán los avisos en Girona.

Para este martes, AEMET prevé precipitaciones fuertes, con tormenta y probables acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, también probables en Baleares y litorales de Almería y Murcia, sin descartar que también llueva en Cataluña.

La jornada estará marcada por una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. No obstante, aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo, que se prevén fuertes y persistentes.

En líneas generales, estas lluvias tenderán a cesar y a abrirse claros, pero podrán tener forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de entre los 1.400 y los 1.800 metros, que podrán bajar localmente hasta los 1.200 metros al principio de la jornada en la Ibérica sur.

Aunque no se esperan precipitaciones en el resto de la Península, sí habrá abundante nubosidad baja con tendencia —por lo general— a despejar a lo largo del día. La excepción es el extremo occidental y Cantábrico, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que en Canarias, los cielos serán nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

En cuanto a nieblas matinales, se darán en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, pero se prevén más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte, donde podrán formar placas de hielo (engelantes).

Además, las temperaturas máximas ascenderán en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, con pocos cambios en el resto.

Por su parte, las mínimas descenderán en la mayor parte del país y habrá heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, que serán moderadas en montañas y localmente fuertes en Pirineos.

Al mismo tiempo, soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos, con predominio de componente sur en el Cantábrico y Galicia así como de componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.