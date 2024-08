Niegan pedido a youtuber canadiense de comparecer ante tribunal virtual de Trinidad y Tobago

El youtuber canadiense Chris Must List, que fue detenido en Trinidad y Tobago en junio tras publicar videos de miembros de bandas del archipiélago caribeño, solicitó sin éxito comparecer virtualmente ante un tribunal del país.

Especializado en bandas criminales, Chris Must List, de 45 años, famoso por sus grandes gafas, tiene más de 300.000 suscriptores en YouTube con videos que van desde Haití hasta los peligrosos barrios de Filadelfia, pasando por Pakistán y Sudán del Sur.

"Mi petición es poder aparecer en cámara en cualquier parte del mundo, de modo que no afecte a mi capacidad para viajar", declaró el viernes el youtuber, cuyo nombre verdadero es Christopher Arthur Hughes, al señalar que ya había reservado billetes de avión, en particular para África.

Chris Must List hizo esta petición al comparecer ante el tribunal el viernes en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago.

La primera magistrada interina Christine Charles le respondió que no podía acceder a esta petición: "No tengo jurisdicción para modificar esta orden (del tribunal sobre su libertad provisional). No tengo potestad para decirle que puede comparecer virtualmente".

Tras pagar una fianza de 100.000 dólares, se le había permitido abandonar el archipiélago con la condición de que regresara para su juicio, en una resolución judicial anterior.

El juez, que recomendó al youtuber que recurriera al Tribunal Superior, le recordó que podía enfrentarse hasta a dos años de cárcel.

El jueves anunció que había despedido a sus abogados para "defenderse él mismo" en el juicio, explicando que le habían cobrado 50.000 dólares por dos comparecencias. "La libertad no es gratis", bromeó.

El youtuber entrevistó a varias bandas de Trinidad y Tobago. Algunos de sus videos, con más de 100.000 reproducciones, mostraban a presuntos miembros de bandas, armados, criticando a las autoridades.

Fue "acusado formalmente (...) de publicar una declaración con intención sediciosa el 29 de mayo de 2024", según un comunicado de la policía, en que que se explicaba que había publicado "videos en los que aparecían individuos que afirmaban ser miembros de una banda, haciendo apología de actividades delictivas y utilizando un lenguaje amenazador".

Chris Must List declaró a medios locales que había retirado los videos.

Conocida por sus playas y su carnaval, Trinidad y Tobago, con 1,4 millones de habitantes, está a sólo diez kilómetros de la costa venezolana. El archipiélago es considerado un centro de tráfico de drogas, armas y personas.

Más de 100 bandas con unos 2.000 miembros están activas en el país, según funcionarios.

AFP