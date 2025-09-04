Nieto de Mandela dice que la situación de los palestinos es peor que el "apartheid"

JOHANNESBURGO, 4 sep (Reuters) - El nieto de Nelson Mandela ha dicho que la vida de los palestinos bajo la ocupación israelí es peor que la de los negros sudafricanos bajo el "apartheid" y ha instado a la comunidad internacional a acudir en su ayuda.

Mandla Mandela, de 51 años, habló con Reuters el miércoles por la noche en el aeropuerto de Johannesburgo, donde embarcaba en un vuelo con destino a Túnez para unirse a una flotilla que pretende entregar alimentos y suministros humanitarios a Gaza a pesar del bloqueo naval israelí.

"Muchos de los que hemos visitado los territorios ocupados de Palestina solo hemos llegado a una conclusión: los palestinos están sufriendo una forma de "apartheid" mucho peor que la que nosotros", dijo Mandela. "Creemos que la comunidad internacional tiene que seguir apoyando a los palestinos, igual que estuvo a nuestro lado", añadió.

Israel rechaza las comparaciones entre la vida de los palestinos, que viven bajo la ocupación o el bloqueo económico desde hace más de medio siglo, y la época del "apartheid" en Sudáfrica, cuando la mayoría negra estaba gobernada por un gobierno represivo de minoría blanca.

También ha defendido su estricta restricción del suministro de ayuda humanitaria y otros bienes a Gaza, afirmando que su objetivo es impedir que lleguen armas al grupo miliciano Hamás.

Según el Programa Mundial de Alimentos, la hambruna está muy extendida en el enclave y, según un prestigioso observatorio del hambre, una cuarta parte de la población padece hambruna.

Mandela se une a un grupo de 10 activistas sudafricanos en la , que incluye decenas de barcos y cientos de personas de 44 países, incluida la activista sueca Greta Thunberg.

El Congreso Nacional Africano de Sudáfrica dijo que su misión "se hace eco de nuestra propia lucha por la liberación".

Mandela subrayó que, cuando el "apartheid" terminó en 1994, fue tras intensas presiones y sanciones de otras naciones. "Aislaron a la Sudáfrica del 'apartheid' y finalmente la derrumbaron. Creemos que ha llegado el momento de que se haga lo mismo con los palestinos", afirmó. (Información de Siyabonga Sishi; redacción de Nellie Peyton; edición de Kevin Liffey; edición en español de María Bayarri Cárdenas)