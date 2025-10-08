Nieto de Mandela regresa a Sudáfrica tras ser deportado por Israel

JOHANNESBURGO, 8 oct (Reuters) - El nieto del difunto presidente sudafricano Nelson Mandela llegó el miércoles a Johannesburgo tras haber sido detenido y luego deportado por Israel, que impidió que la flotilla de la que formaba parte entregara ayuda a Gaza.

Mandla Mandela, que regresó a su país con otros cuatro sudafricanos, dijo que él y el grupo con el que estaba fueron retenidos en una prisión israelí durante seis días antes de ser liberados vía Jordania.

"Nos esposaron, nos sacaron de nuestros barcos, nos subieron a la plataforma y nos hicieron desfilar para que todos (...) nos vieran", dijo Mandela, de 51 años, en el aeropuerto, donde fue recibido por simpatizantes que ondeaban banderas palestinas.

"Pero no es nada comparado con lo que los palestinos han sufrido a diario", agregó en referencia a la ofensiva militar de Israel contra Hamás.

Israel afirma que los informes sobre el hambre en Gaza son exagerados y tacha la flotilla de truco publicitario en beneficio de Hamás. Ha negado haber maltratado a los cientos de personas detenidas, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg.