Nieve paraliza el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera en Ámsterdam y París

Cientos de vuelos cancelados en París y Ámsterdam

Suspendidos los autobuses en París

1000 kilómetros de atascos en París

Paralización de los trenes en Ámsterdam

Por Bart H. Meijer y Charlotte Van Campenhout

AMSTERDAM, 5 ene (Reuters) - Las fuertes nevadas perturbaron el lunes el tráfico aéreo, por carretera y ferroviario en Francia y los Países Bajos, con la cancelación de cientos de vuelos en las capitales de ambos países, la paralización de los trenes en los alrededores de Ámsterdam y la suspensión de los servicios de autobús en París.

El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, uno de los más transitados de Europa, canceló unos 700 vuelos el lunes, ya que cerró al tráfico de llegada hasta las 1200 GMT debido a la nieve, según informó un portavoz. Durante ese tiempo, los aviones fueron desviados a otros aeropuertos.

"Hay largas colas aquí", dijo un viajero varado en Schiphol al medio holandés AD. "No hay demasiada claridad sobre lo que va a ocurrir realmente".

Mientras tanto, la autoridad de aviación civil de Francia pidió a las compañías que redujeran los despegues y aterrizajes en un 15%, es decir, unos 30 vuelos en París-Charles de Gaulle y 40 vuelos en París-Orly hasta la noche, según Aeroports de Paris.

LARGOS ATASCOS EN PARÍS

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, instó a los viajeros a comprobar si su vuelo estaba operativo antes de salir de casa y a utilizar el transporte público para llegar al aeropuerto.

También ordenó restricciones de velocidad en las carreteras de la región de Île-de-France que rodea París de 80 kilómetros por hora. La empresa estatal RATP, que gestiona el transporte público de París, dijo que había cancelado decenas de líneas de autobús. El metro y los trenes de cercanías funcionaban con normalidad.

Los atascos alcanzaron casi 1000 kilómetros en total en un momento dado en las carreteras de Île-de-France, según mostró la página web de la prefectura de la región, por encima de los picos habituales de unos 300 kilómetros.

TRENES DE ÁMSTERDAM PARALIZADOS

La compañía holandesa de ferrocarriles NS dijo que no había trenes circulando en la región alrededor de Ámsterdam y que el transporte público estaba gravemente afectado en muchos lugares. NS añadió que pondría en marcha un "plan de invierno" el martes, con menos trenes en servicio.

El operador ferroviario internacional Eurostar informó de que los trenes programados inicialmente para viajar a los Países Bajos sólo llegarían hasta Bruselas, en la vecina Bélgica. El lunes se cancelaron las salidas de trenes Eurostar desde los Países Bajos.

El hielo y la nieve también provocaron numerosos retrasos y accidentes en las carreteras, mientras las autoridades aconsejaban a la población que se quedara en casa siempre que fuera posible.

Se prevén más retrasos e interrupciones en los próximos días debido al actual tiempo invernal. (Reportaje de Bart Meijer, Charlotte Van Campenhout, Inti Landauro y Louise Rasmussen; edición de Kirsten Donovan, Emelia Sithole-Matarise y Alexandra Hudson)