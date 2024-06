Nigel farage, defensor del brexit, se presentará a las elecciones británicas

Por Andrew MacAskill

LONDRES, 3 jun (Reuters) - Nigel Farage, el pintoresco político que ayudó a defender la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, dijo el lunes que se presentará como candidato a las elecciones del mes que viene y liderará el Partido Reformista, en un revés para el primer ministro Rishi Sunak.

La decisión de Farage, ahora presentador de televisión y antes presidente honorario de Reform, desafiará a los conservadores gobernantes de Sunak por el apoyo de los votantes de derechas.

Farage, de 60 años, había dicho previamente que no se presentaría a la votación del 4 de julio para ayudar a su amigo Donald Trump a luchar en las elecciones estadounidenses de finales de año.

"He decidido que he cambiado de opinión", dijo Farage en una rueda de prensa. "No siempre es una señal de debilidad, podría ser potencialmente un signo de fortaleza".

Farage se ha presentado sin éxito al Parlamento en siete ocasiones, pero sigue siendo uno de los políticos británicos más influyentes de su generación, que ha presionado a una serie de primeros ministros para que adopten posturas más duras sobre Europa y la inmigración. Rechazado por el establishment político británico y respaldado por financieros euroescépticos, Farage ayudó a vender el Brexit a millones de votantes de Inglaterra y Gales que se sentían ignorados por los principales partidos conservador y laborista.

En las últimas elecciones generales de 2019, el partido de Farage decidió no disputar los escaños en manos de los conservadores, entonces liderados por Boris Johnson, para evitar dividir el voto probrexit.

Las encuestas sugieren que el opositor Partido Laborista va camino de la victoria esta vez, con los conservadores abocados a uno de los peores resultados de su historia.

El apoyo a los reformistas se sitúa en torno al 10% a nivel nacional, lo que otorga al partido el tercer puesto en intención de voto, según los sondeos. (Reportaje de Andrew MacAskill Edición de William Schomberg y Andrew Cawthorne)

Reuters