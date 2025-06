Níger anuncia que nacionalizará proyecto de uranio operado por la francesa Orano

DAKAR, Senegal (AP) — El gobierno de Níger informó el jueves que nacionalizará la empresa de uranio Somaïr operada por la compañía francesa Orano y la acusó de tomar una parte desproporcionada del uranio producido en el sitio.

El anuncio se produce cuando las autoridades militares del país de África occidental endurecen su control sobre las empresas extranjeras y la sociedad civil. Las tensiones han estado latentes durante meses entre el gobierno militar de Níger y la empresa francesa, y las relaciones entre Niamey y París se han deteriorado.

"Ante el comportamiento irresponsable, ilegal e injusto de Orano, una empresa propiedad del Estado francés —un Estado abiertamente hostil hacia Níger desde el 26 de julio de 2023... el gobierno de Níger ha decidido, en plena soberanía, nacionalizar Somaïr", indicaron las autoridades en un comunicado.

Las autoridades alegan que Orano tomó una parte desproporcionada del uranio producido en Somaïr. Agregaron que la empresa también ha sido acusada de otras "acciones irresponsables" en el sitio, sin dar más detalles.

Orano no ha respondido a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Somaïr es una empresa conjunta entre Orano y la estatal nigerina Sopamin, que opera la única mina de uranio activa en el país. Pero el año pasado, las autoridades tomaron el control operativo de Somaïr. También retiraron el permiso de operación de Orano para la mina de uranio Imouraren, con reservas estimadas en 200.000 toneladas.

Orano está involucrada en varios procesos de arbitraje con Níger. El mes pasado demandó a las autoridades nigerinas tras la desaparición de su director y el allanamiento de sus oficinas locales.

Orano ha estado operando en Níger, el séptimo mayor proveedor de uranio del mundo, durante más de 50 años y posee acciones mayoritarias en tres de las principales minas de uranio en Níger.

Las autoridades militares nigerinas tomaron el poder en 2023 con la promesa de cortar lazos con Occidente y revisar las concesiones mineras. Antes de eso, el país era el principal socio económico y de seguridad de Occidente en el Sahel, la vasta región al sur del desierto del Sahara que ha sido un foco de extremismo violento.

