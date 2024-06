Níger exige la liberación de cinco ciudadanos detenidos en Benín por entrar en una estación petrolera

El país suspende la exportación de crudo a territorio beninés hasta que el país vecino "respete sus compromisos"

MADRID, 7 Jun. 2024 (Europa Press) -

Las autoridades de Níger han exigido la puesta en libertad "inmediata" de cinco ciudadanos nigerinos detenidos este jueves en Benín por entrar presuntamente de forma ilegal en una estación de la compañía petrolera china WAPCO en el puerto de Seme-Kpodji, donde se encuentra realizando una serie de obras en el marco de un proyecto conjunto para la construcción de oleoducto.

El ministro nigerino de Petróleo, Mahaman Moustapha Barke, ha señalado que entre los arrestados se encuentra la directora general adjunta de WAPCO, Moumouni Ibra Hadiza, así como otros cuatro empleados nigerinos.

La situación ha provocado un aumento de la tensión entre los dos países, ya de por sí enfrentados por diversas disputas sobre la exportación de crudo nigerino a través de Benín. Barke ha explicado que, debido a estas acciones, el presidente del Consejo Nacional para la Protección de la Patria (CNSP) --nombre oficial de la junta militar nigerina--, Abdourahamane Tchiani, ha procedido a cerrar la estación petrolera de Koulele, en Agadem, hasta que los trabajadores sean liberados.

"Ya no podrán cargar los barcos. En este momento, no han sido aún liberados", ha manifestado durante una rueda de prensa el ministro, que ha afirmado que Níger "no enviará petróleo hasta que Benín respete sus compromisos", según informaciones recogidas por el portal de noticias ActuNiger.

Por su parte, el Ministro nigerino de Justicia, Alio Daouda, ha lamentado que se trata de una violación del acuerdo bilateral entre Níger y Benín, al tiempo que ha calificado de "ilegal" la detención de los nigerinos, que estaban en el terreno "de forma legal".

Además, ha acusado al país vecino de "violar los términos de los acuerdos alcanzados", por lo que Níger se arroga el "derecho a recurrir a los tribunales competentes si no se encuentran soluciones lo antes posible".

Insignias falsas

Previamente, el fiscal especial del Tribunal de Delitos Económicos y Terrorismo de Benín ha indicado en un comunicado que los cinco nigerinos habían entrado "de forma fraudulenta en las instalaciones de la estación de la empresa WAPCO-Benín en Seme-Kpodji". Tal y como ha expresado el fiscal Mario Metonou, los individuos en cuestión "no facilitaron su identidad y utilizaron una puerta trasera para acceder al lugar".

Entre ellos, dos serían miembros del CNSP que llevaban insignias falsas de WAPCO-Níger, según ha explicado, antes de afirmar que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido. En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Energía, Agua y Minas había enviado hacía tan solo dos días una carta en la que alertaba de serias preocupaciones en materia de seguridad y ha acusado a los detenidos de "dar argumentos insuficientes" sobre su entrada.

La medida llega poco después de que las autoridades Benín levantaran el miércoles la prohibición de cargar crudo nigerino. Las relaciones entre Niamey y Porto Novo se han ido deteriorando desde el golpe de Estado que tuvo lugar el verano de 2023 en Níger y que desembocó en el derrocamiento del presidente, Mohamed Bazoum, lo que llevó a la imposición de sanciones y la suspensión del comercio por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

No obstante, estas tensiones se habían reducido durante los últimos meses tras la reapertura de la frontera por parte de Benín y la reanudación de las operaciones petroleras con crudo nigerino a través del oleoducto inaugurado en noviembre y gestionado por la empresa WAPCO.

Las autoridades nigerinas siguen negándose a abrir su lado de la frontera con Benín, mientras que Porto Novo ha condicionado la carga de petróleo nigerino en sus aguas a la reapertura total de la frontera.

Europa Press