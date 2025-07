Níger: HRW pide a la junta la liberación "inmediata" del expresidente Mohamed Bazoum unos dos años después del golpe

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este miércoles a la junta militar de Níger que libere "inmediatamente" al expresidente Mohamed Bazoum, quien se encuentra detenido cerca de dos años después de ser derrocado en un golpe de Estado militar encabezado por Abdourahamane Tchiani. Bazoum y su esposa, Hadiza Bazoum, fueron detenidos durante la asonada, que derivó en la creación del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP) --nombre oficial de la junta--. Desde entonces permanecen bajo custodia en el Palacio Presidencial de Niamey, sin acceso a familiares o abogados. "La junta militar de Níger demuestra su desprecio por el Estado de derecho cada día que mantiene detenido al expresidente Bazoum y a su esposa", ha dicho Ilaria Allegrozzi, investigadora de HRW para el Sahel. "Su detención por motivos políticos y el proceso contra él desacreditan cualquier afirmación de la junta sobre un Níger más democrático", ha agregado. La junta militar anunció en agosto de 2023 que planeaba abrir un proceso judicial contra el exmandatario por "alta traición" y socavar la seguridad nacional, si bien no ha sido llevado ante los tribunales a pesar de que se le retiró la inmunidad para ser juzgado, un proceso que, según la organización no gubernamental, no habría cumplido los requisitos del debido proceso. Un grupo de trabajo de Naciones Unidas afirmó en febrero de 2025 que la detención de Bazoum y su esposa era arbitraria y violatoria del Derecho Internacional Humanitario, por lo que Reed Brody, del equipo legal del expresidente, ha insistido en que el exmandatario se encuentra "encerrado de forma cruel e ilegal", sin que se hayan presentado cargos contra él y "sin que pueda hablar con sus hijos, sus seguidores o sus abogados". "A pesar de los claros fallos de tribunales internacionales y organismos de la ONU que exigen su liberación, sigue siendo rehén de una junta militar", ha manifestado Brody, después de que un tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) --que Níger abandonó tras la asonada-- reclamara en 2024 su liberación y tildara de "arbitrario" su arresto. Por todo ello, Allegrozzi ha insistido en que "cada día que Bazoum pasa detenido aleja a Níger del camino democrático". "Dos años después, las autoridades de Níger deben reconsiderar qué tipo de mensaje envía su continuada detención a toda la región y al mundo", ha apostillado.