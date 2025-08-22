Níger.- Níger dice haber matado a un líder de Boko Haram en una operación en el lago Chad

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Níger han informado de que han "eliminado" a Ibrahim Mahamadou, un líder del grupo terrorista Boko Haram conocido como 'Bakoura' en el marco de una operación "precisa" en la isla de Shilawa, en la cuenca del lago Chad.

La operación en cuestión tuvo lugar el viernes pasado y fue realizada con "éxito", tal y como ha explicado ahora el Ejército en un comunicado en el que ha asegurado que el "terrorista" en cuestión ha sido "neutralizado" junto a otros miembros del grupo.

Para ello, los militares realizaron varios ataques con la "máxima precisión" sobre posiciones del grupo terrorista en la cuenca, que se encuentra en la frontera entre Níger, Nigeria, Chad y Camerún. Desde estas posiciones, ha indicado el Ejército, Boko Haram perpetraba ataques contra los países de la zona.

Según informaciones de las Fuerzas Armadas, Mahamadou tenía unos 40 años y era originario de Nigeria. El miliciano se había unido a Boko Haram hace trece años y, posteriormente, había pasado a ser uno de sus líderes tras la muerte de Aboubacar Shekau en 2021.