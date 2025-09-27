Níger.- Un ataque aéreo del Ejército de Níger mata a 40 civiles cerca de Tillabéri (noroeste)

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) - Al menos 40 civiles han fallecido durante un ataque aéreo perpetrado fallidamente por el Ejército nigerino en la localidad de Tillabéri, en el noroeste del país, en el marco de una ofensiva contra los grupos yihadistas que operan en la región, y que ha desatado fuertes críticas tanto locales como internacionales. De acuerdo con las autoridades del país, el bombardeo ha tenido lugar en una zona de alta tensión en la frontera con Malí y Burkina Faso, donde las Fuerzas Armadas han intensificado recientemente sus ofensivas contra combatientes de Estado Islámico en el Sahel. Informes preliminares apuntan que se trató de un error de cálculo del Ejército nigerino, cuyo objetivo era un grupo de terroristas que presuntamente se encontraba en el mercado semanal de la aldea, según recoge la emisora RFI. Los datos oficiales han cifrado en unas 40 las personas que han sido alcanzadas --mujeres y niños incluidos-- cuando la maquinaria militar descargó contra asentamientos que, según el Ejército, albergaban "operativos hostiles". Fuentes militares han insistido en que el objetivo del ataque no era otro que "neutralizar focos de insurrección", si bien las víctimas mortales han sido exclusivamente civiles. "Antes del ataque, los soldados vinieron a inspeccionar el mercado. Recorrieron cada rincón, especialmente la zona reservada para mecánicos y motociclistas. Al mismo tiempo, un avión del Ejército sobrevoló la aldea. Tras la inspección, los soldados abandonaron la aldea. El ataque ocurrió alrededor de las 13.00 horas (hora local). Se desató el caos en el mercado", han descrito fuentes locales citadas por el mismo medio, que aseguran además que no hubo aviso previo ni evacuaciones. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que la operación fue "cuidadosamente planificada" y que se llevó a cabo tras recibir información --no pública-- sobre la presencia de yihadistas en la zona. La región de Tillabéri forma parte de la llamada zona de las "tres fronteras" --entre Níger, Malí y Burkina Faso-- y en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil, situación que se suma a una nueva crisis política tras el golpe de Estado del 26 de julio de 2023. En ese contexto, el Ejército nigerino ha multiplicado sus operaciones aéreas y terrestres con el objetivo declarado de debilitar las redes insurgentes.