Nigeria afirma que su Constitución no tolera la persecución religiosa, tras amenaza de Trump

El gobierno de Nigeria aseguró este martes que su Constitución no permite la persecución religiosa, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente el país africano por el "asesinato de cristianos".

"Es imposible que exista una persecución religiosa que pueda ser apoyada de alguna manera por el gobierno de Nigeria a cualquier nivel", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Yusuf Tuggar, en una rueda de prensa en Berlín.

Esta es la primera reacción de un alto funcionario de este país de África occidental tras las advertencias lanzadas por Trump el domingo.

El magnate republicano dijo en las redes sociales durante el fin de semana que había pedido al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque en Nigeria. Luego lo justificó diciendo que "están matando a los cristianos y los están matando en grandes cantidades".

Sin embargo, Tuggar afirmó que Nigeria tiene un "compromiso constitucional con la libertad religiosa y el Estado de derecho".

El país más poblado de África, dividido aproximadamente a partes iguales entre un sur mayoritariamente cristiano y un norte musulmán, es escenario de innumerables conflictos que, según los expertos, matan tanto a fieles de una y otra confesión religiosa, a menudo sin distinción.

Pero las denuncias de "persecución" de los cristianos en Nigeria han tenido eco en internet entre la derecha estadounidense y europea en los últimos meses.

Flanqueado por su homólogo alemán, Johann Wadephul, Tuggar advirtió contra cualquier intento de dividir Nigeria por motivos religiosos.

Trump no ha sugerido ninguna partición del país por razones confesionales, pero afirmó sin entregar pruebas que "miles de cristianos están siendo asesinados (y) los islamistas radicales son los responsables de esta matanza masiva".

