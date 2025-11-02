Nigeria agradece la ayuda de EEUU para luchar contra el terrorismo, dice portavoz de la presidencia

ABUYA, 2 nov (Reuters) - Nigeria acogería con satisfacción la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre que se respete su integridad territorial, dijo el domingo un portavoz de la presidencia nigeriana, después de que el presidente Donald Trump amenazó con una acción militar en el país de África Occidental por el trato que reciben allí los cristianos.

Trump dijo el sábado que había pedido al Departamento de Defensa que se preparara para una posible acción militar "rápida" en Nigeria si el país más poblado de África no reprime la matanza de cristianos.

"Damos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos siempre y cuando reconozca nuestra integridad territorial", dijo Daniel Bwala a Reuters.

"Estoy seguro de que cuando estos dos líderes se reúnan y se sienten, habrá mejores resultados en nuestra determinación conjunta de luchar contra el terrorismo".

El presidente Bola Tinubu rechazó el sábado las acusaciones de intolerancia religiosa y defendió los esfuerzos de su país por proteger la libertad religiosa.

Nigeria, país de más de 200 millones de habitantes, está dividida entre el norte, mayoritariamente musulmán, y el sur, mayoritariamente cristiano.

Una insurgencia islamista se arrastra desde hace más de 15 años y se circunscribe en gran medida al noreste del país, de mayoría musulmana. Aunque ha habido cristianos asesinados, la mayoría de las víctimas han sido musulmanes, según los analistas. (Reporte de Camillus Eboh; Escrito por MacDonald Dzirutwe; Editado en Español por Ricardo Figueroa)