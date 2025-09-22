Nigeria: al menos tres policías muertos y siete desaparecidos por una emboscada en el sur de Nigeria

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres agentes de la Policía de Nigeria han muerto y otros siete han resultado heridos por una emboscada de grupos armados registrada en el estado de Benue, en el sur del país africano, donde este tipo de ataques se han vuelto cada vez más frecuentes.

Un portavoz de la Policía del estado de Kogi, William Aya, ha confirmado la muerte de al menos tres policías tras un ataque que ha provocado el despliegue de un grupo de respuesta táctica en la zona.

El ataque ha tenido lugar tan solo unas semanas después de que el pasado 10 de septiembre se produjera otra emboscada en la localidad de Egbe, cerca del estado de Kwaya, donde también tres agentes fallecieron en un puesto de seguridad.

Las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de al menos seis sospechosos en el marco de una operación llevada a cabo en Benue tras el ataque, perpetrado por presuntos hombres armados de grupos milicianos de Agu Centre, según informaciones del diario 'The Punch'.

"La Policía sigue adelante con las operaciones para rescatar a los policías que siguen desaparecidos y lograr detener al resto de sospechosos de haber participado en este ataque", recoge el texto.

El inspector general de la Policía, Koyode Egbetokun, ha descrito la emboscada como un ataque "cruel" y una "afrenta para la buena gente del estado de Benue", por lo que ha ordenado el despliegue de "efectivos tácticos adicionales a la zona".

"Levantaremos hasta la última piedra para poder restaurar la paz y la seguridad en el estado", ha dicho.

De momento, los seis sospechosos detenidos permanecen bajo custodia policial, donde están ofreciendo información detallada.