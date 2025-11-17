Nigeria.- AMP.- Secuestradas 25 alumnas en un ataque armado contra una escuela en el noroeste de Nigeria

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos 25 alumnas de una escuela situada en el estado nigeriano de Kebbi (noroeste) han sido secuestradas por personas armadas no identificadas durante un asalto contra la localidad de Danko Wasagu, incidente en el que han sido asesinados un profesor del centro y un guarda de seguridad.

El portavoz de la Policía de Kebbi, Nafiu Abubakar Kotarkoshi, ha afirmado que las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en el lugar tras el asalto, lo que derivó en un tiroteo, si bien ha lamentado que "los bandidos ya habían escalado la valla y secuestrado a 25 estudiantes de su dormitorio". "Están en paradero desconocido", ha manifestado.

Así, ha recalcado que las autoridades han enviado refuerzos a la zona para "inspeccionar las rutas de los bandidos y los bosques de los alrededores para intentar liberar a las estudiantes secuestradas y arrestar a los responsables de este acto cruel", según ha recogido el diario nigeriano 'Punch'.

Kotarkoshi ha reiterado además la "determinación inamovible" de la Policía a la hora de "proteger a la población del estado de Kebbi" y ha pedido a la población que "permanezca en calma y vigilante" y que "apoye las operaciones policiales para mantener la paz y la estabilidad".

Por su parte, Ahmed Idris, portavoz del gobernador del estado, Nasir Idris, ha reseñado que "el número exacto de estudiantes secuestradas está aún siendo verificado", antes de garantizar que las autoridades trabajan estrechamente con las fuerzas de seguridad para lograr la liberación de estas personas.

Posteriormente, el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha dado "instrucciones claras" a las agencias de Inteligencia para localizar, rescatar y "traer de vuelta sanas y salvas" a las estudiantes, y para garantizar que los atacantes sean llevados ante la justicia. "El Gobierno federal no cejará en su empeño hasta lograr este objetivo", ha indicado el ministro de Información, Mohamed Idris.

El Ejecutivo ha prometido "el rescate inmediato" de las menores y ha reafirmado su deber de proteger a sus ciudadanos, al tiempo que ha expresado su "profunda preocupación y solidaridad con sus familias. "Compartimos su dolor", ha señalado Idris a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

"El Gobierno condena el reprobable ataque contra estudiantes inocentes y el asesinato de los funcionarios escolares que cumplían con su noble deber. Aseguramos a los nigerianos que fortalecer la seguridad interna sigue siendo una prioridad absoluta", ha afirmado, antes de agregar que está reestructurando las capacidades militares del país para prevenir con mayor eficacia estos ataques y "responder con mayor rapidez y precisión ante cualquier amenaza".

Por último, ha indicado que Nigeria está reforzando la cooperación con sus socios a través de organismos regionales para asegurar las fronteras "y desarticular las redes terroristas y criminales".

Además, ha instado a la ciudadanía a "mantener la calma y la confianza".

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.