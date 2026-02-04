Nigeria: Banda armada masacra a cientos de personas

El ataque, perpetrado el martes por la noche en una aldea del estado centro-occidental, se produjo después de que el ejército llevara a cabo recientemente operaciones en la zona contra lo que denominó "elementos terroristas".

Algunas zonas de Nigeria están plagadas de bandas armadas que saquean aldeas y secuestran para pedir rescates, así como de violencia intercomunitaria en los estados centrales y grupos yihadistas activos en el noreste y el noroeste.

"Según informes, el número de muertos asciende a 162, mientras continúa la búsqueda de más cadáveres", declaró Babaomo Ayodeji, secretario de la Cruz Roja del estado de Kwara, actualizando una cifra anterior de 67.

Anteriormente, un legislador local de la región de Kaiama, Sa'idu Baba Ahmed, había declarado a la prensa que que se contabilizaron entre 35 y 40 cadáveres en el ataque del martes por la noche.

El ataque fue confirmado por la policía, que no proporcionó cifras de víctimas, y por el gobierno estatal, que atribuyó el ataque a "células terroristas".

"Muchos otros escaparon al campo disparando", declaró Ahmed, añadiendo que podrían encontrarse más cadáveres.

Los hombres armados invadieron la aldea de Woro el martes por la noche e incendiaron "tiendas y el palacio real", declaró Ahmed.

El legislador añadió que se desconocía el paradero del rey tradicional. El rey fue identificado por el funcionario de la Cruz Roja como Alhaji Salihu Umar.

El gobernador del estado de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, condenó el ataque como "una cobarde expresión de frustración por parte de las células terroristas tras las continuas campañas antiterroristas en algunas zonas del estado".

El ejército nigeriano ha intensificado las operaciones contra yihadistas y bandidos armados. El ejército afirma con frecuencia haber abatido a un gran número de combatientes.

El mes pasado, el ejército declaró haber lanzado "operaciones ofensivas coordinadas y sostenidas contra elementos terroristas" en el estado de Kwara y haber logrado notables éxitos. Medios locales informaron que el ejército había "neutralizado" a 150 bandidos, término que significa "muertos".

"Neutralizaron con éxito a terroristas, mientras que otros lograron escapar al bosque", declaró el ejército en un comunicado el 30 de enero, añadiendo que había despejado sus escondites.

"Las tropas también irrumpieron en campamentos remotos, hasta entonces inaccesibles para las fuerzas de seguridad, donde varios campamentos abandonados y recursos logísticos fueron destruidos, lo que redujo significativamente la capacidad de apoyo de los terroristas", añadió.

En respuesta a los numerosos problemas de seguridad, las autoridades del estado de Kwara impusieron toques de queda en ciertas zonas y cerraron escuelas durante varias semanas, antes de ordenar su reapertura el lunes.

La inseguridad en el país más poblado de África ha estado bajo intenso escrutinio en los últimos meses desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció un "genocidio" de cristianos en Nigeria.

Esta afirmación ha sido rechazada por el gobierno y numerosos expertos independientes, quienes afirman que las crisis de seguridad de Nigeria se cobran la vida tanto de cristianos como de musulmanes, a menudo sin distinción. (ANSA).