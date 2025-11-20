Nigeria condena a líder separatista por cargos relacionados con terrorismo

ABUYA, Nigeria (AP) — Un tribunal nigeriano condenó el jueves al líder separatista Nnamdi Kanu por siete cargos relacionados con terrorismo.

Kanu fundó el Pueblo Indígena de Biafra, que ha sido acusado de terrorismo y ejecuciones extrajudiciales en la región oriental del país, y pidió la creación de un estado independiente en el sureste de Nigeria.

Los cargos en su contra incluyen la realización de actos de terrorismo, la emisión y aplicación violenta de órdenes de quedarse en casa que aún paralizan la región sureste todos los lunes, la orientación sobre cómo fabricar bombas para ser utilizadas en instalaciones gubernamentales y la incitación.

Kanu había pedido la creación de un estado independiente en el sureste de Nigeria. Ha buscado revivir la efímera Biafra, una región que se separó de Nigeria entre 1967 y 1970, lo que provocó la Guerra Civil Nigeriana durante ese período. Al menos tres millones de personas murieron antes de que las tropas de Biafra se rindieran.

Kanu fue arrestado nuevamente en 2021 y traído de regreso desde Kenia después de no presentarse inicialmente en el tribunal en 2015.

"El derecho a la autodeterminación es un derecho político. Cualquier autodeterminación que no se realice de acuerdo con la constitución de Nigeria es ilegal", declaró el juez James Omotosho.

Una consultoría geopolítica con sede en Lagos, SBM Intelligence, informó a principios de este año que la aplicación violenta de las órdenes de quedarse en casa había resultado en al menos 700 muertes y le había costado al país 7,6 billones de nairas (US$5.300 millones).

___________________________________

Adetayo informó desde Dakar, Senegal

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.