Nigeria declara el estado de emergencia en respuesta al aumento de la inseguridad y los secuestros

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha declarado este miércoles el estado de emergencia nacional en respuesta al aumento de los secuestros en las últimas semanas, en especial en el norte y noroeste del país, donde opera Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

"En vista de la emergente situación de seguridad, he decidido declarar una emergencia de seguridad a nivel nacional y ordenar un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas", ha manifestado Tinubu, según recogen medios del país.

Con esta decisión, se prevé que las fuerzas de seguridad puedan reclutar a unas 20.000 personas más, lo que elevaría el total a 50.000. Para ello, se ponen a disposición como centros de entrenamiento temporal las instalaciones del Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil, un programa de reclutamiento para jóvenes graduados.

"Compatriotas nigerianos, esta es una emergencia nacional y estamos respondiendo con un mayor despliegue de tropas sobre el terreno, especialmente en zonas con problemas de seguridad. Estos tiempos exigen la colaboración de todos. Debemos involucrarnos en la seguridad de nuestra nación", ha instado el presidente.

Tinubu también ha elogiado a las fuerzas de seguridad que esta semana han encontrado a decenas de personas que habían sido secuestradas en los últimos días en varias zonas del país, incluidas una veintena de estudiantes en el estado de Kebbi, el noroeste de Nigeria, y ha prometido que estas batidas continuarán.

Asimismo, ha reclamado a las autoridades locales que refuercen las medidas de seguridad en su territorio y formen a nuevos agentes y eviten, por ejemplo, permitir la construcción de escuelas y centros de culto en lugares remotos.