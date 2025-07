Nigeria denuncia presiones de EEUU a países africanos para que acepten a deportados venezolanos

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, ha asegurado que Estados Unidos está presionando a su país y a otros países africanos para que acepten el envío de deportados venezolanos y presos de terceros países desde Norteamérica. "Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten que los venezolanos sean deportados de Estados Unidos, algunos directamente desde la cárcel", ha afirmado Tuggar desde Brasil en una entrevista con la cadena africana Channels Television. "Será difícil para un país como Nigeria aceptar a presos venezolanos en Nigeria. Ya tenemos bastantes problemas (...). Sería injusto que Nigeria aceptara a 300 deportados venezolanos", ha argumentado Taggar. "Hay una frase del grupo de rap estadounidense Public Enemy. Uno de sus miembros, Flava Flav, decía 'Flava Flav tiene sus propios problemas. No puedo hacer nada por vosotros, tío'", ha añadido Tuggar. "Tenemos suficientes problemas. No podemos aceptar a deportados venezolanos en Nigeria, por decirlo claramente. Tenemos ya 230 millones de habitantes", ha alegado. Taggar responde así a las amenazas de Washington de restringir visados y aumentar los aranceles a los países que no colaboren con la Casa Blanca. El Departamento de Estado norteamericano ha anunciado un "reajuste de reciprocidad global" limitando casi todos los visados de no diplomáticos expedidos a ciudadanos de Nigeria, así como a los de Camerún y Etiopía. A principios de julio Estados Unidos deportó a ocho personas a Sudán del Sur tras una batalla legal que las llevó a ser desviadas a Yibuti durante varias semanas. Otros cuatro países africanos han sido sondeados por Estados Unidos para acoger a deportados: Benín, Esuatini, Libia y Ruanda, según medios estadounidenses.