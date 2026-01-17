Nigeria derrota por penales a Egipto y acaba tercera de la CAN

Las dos grandes estrellas de Egipto, Mohamed Salah y Omar Marmoush, fallaron sus lanzamientos en la tanda de penales frente a Nigeria y las Súper Águilas se llevaron el partido por el tercer puesto de la Copa de África.

El encuentro disputado en Casablanca acabó sin goles y desde los once metros los egipcios, el equipo con más títulos continentales, se mostraron muy desacertados, ya que además de los dos jugadores que juegan en la Premier League (en Liverpool y Manchester City, respectivamente), también falló el defensor Rami Rabia.

Por Nigeria solo falló su primer lanzamiento, ejecutado por Fisayo Dele-Bashiru y Ademola Lookman anotó el definitivo que dio la victoria a Nigeria.

Es una triste despedida para Salah, que a sus 33 años puede haber disputado el último partido de Copa de África y que esta temporada acumula decepciones: tras perder la titularidad con el Liverpool, tampoco pudo dar un deseado título a su afición y este sábado se quedó sin el consuelo de lograr, al menos, un podio continental.

El domingo, en Rabat se disputarán la corona africana la anfitriona Marruecos contra Senegal (a partir de las 19H00 GMT).