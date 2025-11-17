Nigeria dice estar dialogando con EE. UU. sobre seguridad tras las amenazas de Trump

Nigeria mantiene conversaciones con Estados Unidos tras las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir militarmente por el asesinato de cristianos a manos de yihadistas en el país, declaró el lunes el ministro de Relaciones Exteriores nigeriano a AFP.

"Lo que estamos discutiendo es cómo podemos colaborar para abordar los retos de seguridad que afectan a todo el planeta", afirmó el canciller, Yusuf Tuggar, en una entrevista en la capital, Abuya.

A principios de noviembre, Trump dijo que había pedido al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque en el país más poblado de África porque islamistas radicales están "matando a los cristianos y matándolos en gran número".

Preguntado sobre si creía que Washington enviaría al ejército para atacar, Tuggar respondió: "No, no lo creo (...) Porque seguimos hablando y, como he dicho, la discusión ha avanzado".

El dirigente estadounidense afirmó que el cristianismo se enfrenta a "una amenaza existencial" en el país africano y advirtió de que, si Nigeria no pone fin a los asesinatos, Estados Unidos atacaría y sería "rápido, cruel y dulce".

Nigeria, con 230 millones de habitantes, está dividida aproximadamente a partes iguales entre un sur predominantemente cristiano y un norte de mayoría musulmana.

Es escenario de numerosos conflictos, entre ellos insurgencias yihadistas, que matan tanto a cristianos como a musulmanes, a menudo de forma indiscriminada.

