Nigeria.- Dimite el ministro de Defensa de Nigeria en plena emergencia nacional por la ola de secuestros

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Presidencia de Nigeria ha anunciado este lunes la dimisión "por motivos de salud" del hasta ahora ministro de Defensa, Badaru Abubakar, que la ha comunicado en una carta al presidente, Bola Tinubu, mientras el país está en plena crisis por una ola de secuestros que ha llevado a la declaración de emergencia nacional.

"El ministro de Defensa de Nigeria, Alhaji Mohamed Badaru Abubakar, ha renunciado a su cargo con efecto inmediato", reza el comunicado firmado por el asesor especial del presidente para Información y Estrategia, que ha precisado que el ministro saliente "ha informado de que renunciaba por motivos de salud".

Asimismo, el asesor de Tinubu ha afirmado que éste ha aceptado la renuncia y que ha agradecido a Abubakar "sus servicios a la nación", a la espera de que el mandatario informe al Senado sobre el sucesor del ministro saliente.

Su dimisión se produce después de que el mandatario declarase la semana pasada el estado de emergencia nacional --"cuyo alcance se detallará oportunamente", según el comunicado de este lunes-- en respuesta al aumento de los secuestros en las últimas semanas, en especial en el oeste y noroeste del país. En su anuncio de la emergencia, Tibuno ordenó "un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas" para incrementar las capacidades de las fuerzas de seguridad.

El noreste de Nigeria ha sido durante años el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del país africano --en ocasiones vinculadas a los raptos para obtener el pago de rescates--, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.