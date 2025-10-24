Nigeria.- El Ejército anuncia la muerte de “más de 50 terroristas” en combates en dos estados del noreste de Nigeria

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Nigeria han anunciado la muerte de "más de 50 terroristas" en una serie de enfrentamientos con presuntos terroristas en los estados de Borno y Yobe, en el noreste del país africano, epicentro de las operaciones de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA). El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Sani Uba, ha afirmado en un comunicado que los militares "derrotaron de forma exitosa" a los atacantes en "múltiples ubicaciones", entre ellas Dikwa, Mafa, Gajibo, Katarko y Yobe, donde "permanecieron firmes, combatieron con valentía y repelieron los ataques de forma profesional, dando a los terroristas un golpe duro, decisivo y sangriento". "Los esfuerzos combinados por tierra y aire resultaron en la neutralización de más de 50 terroristas en estas ubicaciones", ha afirmado, antes de agregar que las tropas incautaron además numerosos armamento, incluidos cerca de 40 fusiles de asalto tipo Kalashnikov, ametralladoras y lanzagranadas, según un comunicado publicado por el Ejército nigeriano en su cuenta en la red social X. Asimismo, ha especificado que los responsables del ataque contra Dikwa y Gajibo "maniobraron desde el eje de Camerún", mientras que los que atacaron Katarko "surgieron del triángulo de Tombuctú, un conocido enclave terrorista". Por otra parte, ha afirmado que varios militares resultaron heridos, si bien ha dicho que "están estables", sin pronunciarse sobre posibles muertos. Uba ha hecho hincapié en que "el firme desempelo de las tropas reafirma una vez más la inquebrantable determinación y capacidad de las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial de la nación frente a toda amenaza, especialmente con la incorporación de más efectivos y herramientas de combate esenciales" para hacer frente a los ataques de Boko Haram e ISWA en esta zona de Nigeria. El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram e ISWA, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.