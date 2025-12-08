Nigeria.- El Gobierno de Nigeria confirma la liberación de 100 de los alumnos secuestrados en noviembre

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha confirmado este lunes la liberación de un centenar de los escolares secuestrados el pasado 21 de noviembre en el oeste del país.

Un total de 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados ese día tras un ataque de hombres armados a la escuela católica de St. Mary, en la remota localidad de Papiri. A las 24 horas del ataque, medio centenar de alumnos lograron escapar y se reunieron con sus familias.

Los cien estudiantes fueron liberados este domingo y han sido recibidos esta tarde por las autoridades, con el gobernador del estado de Níger, Umar Bago, a la cabeza y una vez pasados los primeros exámenes médicos y cuidados de atención psicológica.

"Me han informado del regreso sano y salvo de cien estudiantes de la escuela católica del estado de Níger. Me alegro por el gobernador Umar Bago y felicito a nuestras agencias de seguridad por su firme labor para garantizar el regreso sano y salvo de los estudiantes a sus familias", ha anunciado el mandatario en su cuenta de la red social X.