Nigeria: fuentes de seguridad, "51 secuestrados y tres asesinados en el norte"

Los ataques ocurrieron en la zona sur del estado de Kaduna, predominantemente cristiano, donde más de 180 personas fueron secuestradas durante redadas en iglesias en enero.

El sábado, hombres armados secuestraron a 11 personas, incluido un sacerdote, en el área de gobierno local de Kajuru, según fuentes locales.

En una agresión en una zona cercana, tres personas murieron y 38 fueron raptadas, entre ellas un imán local y cuatro miembros de su congregación. El día anterior, dos personas habían sido plagiadas en la carretera a Maro, mientras que el jueves, los atacantes destruyeron viviendas en Maro, pero no se ha revelado el número de víctimas. Ningún grupo ha reivindicado aún la responsabilidad de los ataques (ANSA).