Nigeria intensifica la búsqueda de las 25 escolares secuestradas en el noroeste de Kebbi

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigeria, 18 nov - Las fuerzas de seguridad nigerianas intensificaron el martes la búsqueda de 25 niñas secuestradas por hombres armados de un internado en Kebbi, al noroeste del país, en otro secuestro en escuelas en un contexto de inseguridad generalizada que sigue azotando al país.

Según la policía, hombres armados con fusiles irrumpieron en el Government Girls Comprehensive Secondary School de la localidad de Maga sobre las 4.00 hora local (0300 GMT) del lunes, llegando en motocicletas en un ataque aparentemente bien planeado.

Los atacantes intercambiaron disparos con la policía antes de escalar la valla perimetral y secuestrar a las alumnas.

"Debemos encontrar a estas niñas. Actuar con decisión y profesionalidad sobre la base de todos los datos de inteligencia. El éxito no es opcional", dijo el teniente general Waidi Shaibu, jefe del Estado Mayor del Ejército de Nigeria, a las tropas durante una visita a Kebbi el martes.

Nazifi Isa, un residente, dijo que se enteró del secuestro en la escuela de Maga después de las oraciones del amanecer en una mezquita. Subió a su moto y se dirigió a la escuela, donde se enteró de que una de sus dos hijas estaba entre las secuestradas.

"Desde ayer no hemos comido y mi mujer está llorando. Ni siquiera puedo volver a casa a verla porque sé lo angustiada que está", dijo Isa a Reuters por teléfono.

El secuestro se produce mientras Nigeria se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump amenazara con una acción militar en el país por lo que él dice que es la persecución de los cristianos por parte de insurgentes islamistas como Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) y Boko Haram.

Nigeria está luchando contra los insurgentes en el noreste, mientras que los secuestros para pedir rescate por parte de grupos armados han aumentado en el noroeste y continúan los enfrentamientos entre pastores de ganado y agricultores en el cinturón medio.

El ISWAP dijo que sus combatientes secuestraron y ejecutaron a un general del ejército en el noreste durante el fin de semana, en un golpe a la lucha contra la insurgencia de Nigeria.

Los medios de comunicación locales informaron que el lunes otra banda armada secuestró a 64 personas, entre ellas mujeres y niños, en el estado de Zamfara, fronterizo con Kebbi. Muchos de estos secuestros no se denuncian porque ocurren en zonas remotas donde las comunicaciones son irregulares.

En la escuela de Maga, algunos padres esperaban que sus hijas aparecieran con vida. El ataque se hizo eco del secuestro por Boko Haram en 2014 de más de 300 niñas de Chibok, que desató la indignación mundial.

Algunas de esas niñas escaparon, otras fueron liberadas tras años de cautiverio y negociaciones con sus secuestradores, pero muchas nunca han regresado.

Desde entonces, cientos más han sido secuestradas en escuelas y universidades para pedir rescate.

(Escrito por MacDonald Dzirutwe, edición de Bate Felix y Ros Russell. Editado en español por Natalia Ramos)