Nigeria: La Fuerza Aérea mata a 15 supuestos terroristas en una zona boscosa en el noreste de Nigeria

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Nigeria han anunciado este jueves la muerte de 15 supuestos terroristas en un bombardeo ejecutado en una zona boscosa del estado de Borno (noreste) conocida por ser un bastión del grupo yihadista Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

El portavoz de la Fuerza Aérea nigeriana, Ehimen Ejodame, ha detallado que el ataque fue perpetrado el miércoles en Zuwa y ha destacado que se trató de una operación "cuidadosamente planeada y ejecutada" contra "un enclave terrorista recientemente identificado" en esta zona del bosque de Sambisa.

"A partir de información creíble de Inteligencia y una confirmación a través de labores de supervisión, la misión tuvo como objetivo varios escondites que acogían a combatientes y comandantes responsables de las recientes hostilidades en los alrededores de Bitta", ha señalado, según ha recogido el diario nigeriano 'Vanguard'.

Así, ha hecho hincapié en que "los bombardeos fueron devastadores, neutralizando a 15 terroristas y demoliendo estructuras clave para sus operaciones".

"Este último éxito subraya el inamovible compromiso de la Fuerza Aérea a la hora de salvaguardar la vida y las propiedades de los nigerianos", ha apostillado.

Las fuerzas de seguridad nigerianas han llevado a cabo decenas de operaciones contra Boko Haram e ISWA en el noreste del país ante el aumento de la inseguridad a causa de sus ataques. El deterioro de la seguridad se ha expandido además a otras zonas del norte y el centro del país a causa de la propagación de redes criminales, en medio de preocupaciones sobre abusos contra la población civil.