Nigeria.- Liberadas las 24 estudiantes secuestradas en el noroeste de Nigeria

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha anunciado este martes el rescate de las 24 estudiantes secuestradas la semana pasada en el estado de Kebbi, en el noroeste del país, y que han podido regresar "sanas y salvas", si bien la sucesión de secuestros y ataques en las últimas semanas ha llevado al mandatario a ordenar operaciones de vigilancia en este y dos estados más.

"Todas las colegialas secuestradas en el estado de Kebbi han sido rescatadas sanas y salvas", ha afirmado Tinubu en su cuenta en la red social X, en la que ha querido felicitar a las "fuerzas de seguridad por su rápida respuesta, y a los padres y a la comunidad por su fortaleza durante este período" de cinco días, en el primero de los cuales una de las entonces 25 estudiantes raptadas logró escapar de los captores.

El rescate ha llegado tras otro secuestro múltiple, en la víspera, en el estado de Kwara, en el oeste del país, cuando siete individuos han atacado la localidad de Isapa y se han llevado por la fuerza a 17 personas, según ha recogido el diario 'Vanguard'. En la misma jornada del lunes, fueron liberadas las 38 personas secuestradas cinco días antes en un ataque contra una iglesia en el que tres personas perdieron la vida, en la localidad de Eruku, situada a apenas 20 kilómetros.

Ante esta situación, Tinubu ha ordenado un cordón de seguridad total sobre los bosques del estado de Kwara, donde "la Fuerza Aérea mantendrá vigilancia continua en las zonas más remotas, sincronizando operaciones con unidades terrestres para identificar, aislar, desbaratar y neutralizar eficazmente a todos los elementos hostiles", según ha señalado en su publicación en X. Con todo, estos ataques se extienden a más estados, por lo que el presidente nigeriano ha decidido aplicar la medida "al eje Kebbi y Níger", los dos estados situados de manera sucesiva al norte de Kwara.

Su decisión ha llegado horas después de que este mismo martes Naciones Unidas haya pedido a Nigeria que "adopte todas las medidas legales posibles" para frenar el secuestro de estudiantes. Según ha declarado el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, "al menos 402 personas, en su mayoría estudiantes, han sido secuestradas en los estados de Níger, Kebbi, Kwara y Borno desde el 17 de noviembre".

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.