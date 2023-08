Nigeria: Médicos en huelga anuncian movilización nacional

ABUYA, Nigeria (AP) — Los médicos huelguistas en Nigeria anunciaron el sábado que efectuarán una movilización a nivel nacional tras acusar al presidente de ignorar sus exigencias de un alza salarial, mejores condiciones laborales y un pago de los ingresos que les adeudan.

La protesta, cuyo inicio está programado para el miércoles, se suma a los numerosos desafíos del mandatario Bola Tinubu, quien encabeza los esfuerzos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para restaurar la democracia en Níger, donde la semana pasada hubo un golpe de Estado.

La movilización nacional se ha vuelto necesaria “para apremiar nuestras exigencias desatendidas en gran medida por nuestro ministerio en el gobierno federal”, escribió el doctor Innocent Orji, presidente de la Asociación Nigeriana de Médicos Residentes, en una carta con fecha del 5 de agosto dirigida al ministerio de salud y copia de la cual fue entregada a The Associated Press.

Los médicos residentes son becarios con titulación universitaria que proporcionan atención crítica en los hospitales públicos en toda Nigeria, país con una de las proporciones médico/paciente más bajas del mundo con dos doctores por cada 10.000 habitantes, según la Asociación Médica Nigeriana.

Los médicos residentes están en huelga desde el 26 de julio porque exigen el pago de ingresos atrasados, un alza salarial y mejoras en las condiciones laborales.

Sin embargo, en lugar de atender las demandas de los huelguistas, el ministerio de salud ordenó que les apliquen una política de “sin trabajo no hay paga” así como otras “medidas punitivas”, dijo Orji a The Associated Press.

En su carta dirigida al ministerio de Salud, los médicos dijeron que también harán plantones en oficinas de gobierno y otras instituciones hasta que sus demandas sean satisfechas.

“Nos duele que en lugar de hacer esfuerzos genuinos y concertados para resolver los desafíos que propiciaron esto (LA HUELGA) a pesar de los reiterados ultimátum, nuestro ministerio y el gobierno federal han optado por demonizar a los médicos residentes nigerianos después de todos sus sacrificios y patriotismo”, según la carta.

AP