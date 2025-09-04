Nigeria: mueren unas 30 personas tras hundirse una embarcación en un río en Nigeria

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de 30 personas han muerto a causa del hundimiento el miércoles de una embarcación en un río a la altura de la localidad nigeriana de Burgu, situada en el estado de Níger (oeste), tal y como han confirmado las autoridades del país africano.

El director general de la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Níger, Alhaji Abdullahi Baba Arah, ha indicado que hasta el momento se han confirmado 29 fallecidos, si bien los esfuerzos de rescate en la zona han logrado sacar de las aguas a 50 supervivientes, según el diario nigeriano 'Vanguard'.

"La causa (del accidente) ha sido atribuida a la sobrecarga y a un choque con el tronco de un árbol", ha dicho Baba Arah, quien ha resaltado que "las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas para la recuperación de los desaparecidos", dado que se cree que en la barca iban unas 90 personas.

Las informaciones disponibles apuntan a que los ocupantes de la barca iban de Tugan Sule a Dugga para una visita de condolencias cuando tuvo lugar el accidente, registrado poco más de un mes después de la muerte de trece personas a causa de otro hundimiento en el río Kaduna.