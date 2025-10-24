Nigeria: Nigeria reestructura la cúpula militar tras rechazar los rumores sobre un intento de golpe de Estado

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha anunciado este viernes cambios en la cúpula militar después de que el Gobierno negara los rumores de un intento de golpe de Estado en el país africano, donde más de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos recientemente por supuestamente tener conducta inapropiada.

Tinubu ha indicado que los cambios aprobados tienen el objetivo de "fortalecer todavía más la arquitectura de seguridad nacional de Nigeria". Así, ha informado de que Olufemi Oluyede reemplaza como jefe del Estado Mayor de la Defensa a Christopher Musa. Además, el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército será W. Shaibu; el del Aire, Marshal S.K. Aneke; y el de la Armada, I. Abbas. Por su parte, el jefe de Inteligencia, E.A.P. Undiendeye mantiene su cargo, según ha informado el mandatario nigeriano a través de su perfil en la red social X.

El anuncio de Tinubu llega casi una semana después de que el Ministerio de Defensa de Nigeria aclarara que los rumores sobre un intento de golpe de Estado por la cancelación de las actividades por el 65 aniversario de la independencia de Nigeria y la detención de varios militares bajo investigación por mala conducta profesional "son completamente falsas, maliciosas, y pretenden causar una tensión innecesaria y desconfianza entre la población".

"Instamos al público a desestimar las falsedades difundidas por los desinformadores y enemigos de nuestra nación. Las Fuerzas Armadas de Nigeria se mantienen leales a la Constitución y al Gobierno Federal, bajo el liderazgo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Bola Tinubu", declaró entonces.