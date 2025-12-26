Nigeria.- Nigeria se asegura 956,8 millones de euros para financiar el proyecto de la autopista costera Lagos-Calabar

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Nigeria se ha hecho con un préstamo de US$1.126 millones (956,8 millones de euros) procedentes de Emiratos Árabes Unidos (UAE) con los que financiar la segunda parte de la Fase 1 de la autopista costera Lagos-Calabar, según ha informado la Presidencia del país. El comunicado oficial ha explicado que la financiación ha sido suscrita íntegramente por los US$626 millones (531,9 millones de euros) de First Abu Dhabi Bank (FAB) y los US$500 millones (424,9 millones de euros) de Afreximbank. De su lado, ha contado con un apoyo parcial para la mitigación de riesgos proporcionado por la Corporación Islámica para el Seguro de Inversiones y Créditos a la Exportación (ICIEC), miembro del Banco Islámico de Desarrollo. La Fase 1 sección 2 abarca, aproximadamente, 55,7 kilómetros y conecta "corredores económicos clave", lo que mejorará "considerablemente" la eficiencia comercial y la conectividad logística a nivel nacional. El éxito de la última ronda de financiación se ha producido tras el cierre anticipado del levantamiento de US$747 millones (634,7 millones de euros) correspondiente a la Fase 1 sección 1. "Este es un logro importante, y el cierre de esta transacción significa que la Autopista Costera Lagos-Calabar continuará sin obstáculos", ha afirmado el presidente de Nigeria, Bola Tinubu.