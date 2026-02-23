Nigeria pagó rescate a Boko Haram por la liberación de estudiantes secuestrados

El gobierno nigeriano pagó a los yihadistas de Boko Haram un rescate de varios millones de dólares para liberar a hasta 230 niños y miembros del personal de una escuela católica secuestrados en noviembre, declararon a AFP fuentes de los servicios de inteligencia

Dos comandantes de Boko Haram también fueron liberados en el marco de este acuerdo para liberar a los alumnos de la escuela Saint Mary, en el estado de Níger, en el oeste de Nigera, algo que va en contra de la ley nacional que prohíbe los pagos a los secuestradores

Responsables del gobierno nigeriano niegan que pagaran dinero a ese grupo armado, que el 21 de noviembre había secuestrado a cerca de 300 estudiantes y miembros del personal de dicho establecimiento. Al menos 50 de ellos pudieron escapar de los secuestradores

Boko Haram, que libra una insurrección sangrienta desde 2009 en el noreste de Nigeria y que se especializó en raptos masivos, no fue directamente relacionado con este secuestro

Pero varias fuentes de seguridad afirmaron a AFP que uno de sus comandantes más temidos era el responsable. Se trata del yihadista Sadiku, que encabeza una célula en el estado de Níger

Los alumnos y el personal de Saint Mary fueron liberados tras dos semanas de negociaciones realizadas por Nuhu Ribadu, consejero de seguridad nacional de Nigeria. Según el gobierno, no se pagó ningún rescate

En respuesta a las preguntas de AFP, los servicios de seguridad nigerianos negaron tajantemente haber pagado ninguna suma, recalcando que "los agentes del gobierno no pagan rescates"

Sin embargo, cuatro fuentes cercanas a las negociaciones declararon a AFP que el Ejecutivo pagó un rescate muy importante para obtener la liberación de los secuestrados

Una fuente avanzó la cifra de 40 millones de nairas por persona, es decir, unos US$7 millones

El dinero habría sido llevado en helicóptero hasta el bastión de Boko Haram en Gwoza, en el estado de Borno, en el noreste del país, y entregado a Ali Ngulde, comandante yihadista de la región, declararon tres fuentes a AFP