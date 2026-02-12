Nigeria: raid contra dos comunidades cristianas, 30 personas raptadas

Bandas criminales atacaron dos comunidades en el estado de Kaduna el lunes pasado, secuestrando a unas 30 personas e hiriendo a un líder local, según fuentes locales.

"Hemos recibido informes de que bandidos han atacado las comunidades de Kutaho y Kugir y secuestrado a unas 30 personas, entre ellas un catequista, su esposa embarazada y su hijo", declaró el reverendo Joseph Hayab, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el norte. "Once de ellos han escapado y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad para recuperar a los demás", añadió.

El padre Linus Bobai, sacerdote de Kutaho, confirmó los secuestros a la cadena de televisión local Arise. De acuerdo con un rehén fugitivo, las víctimas fueron llevadas a un pueblo cercano a la frontera con el estado de Níger, declaró Bobai.

La inseguridad en Nigeria ha atraído la atención internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la calificara de "genocidio" de cristianos y ordenara ataques en Nigeria contra los responsables durante la Navidad. Sin embargo, los expertos y el gobierno de Abuya sostienen que la violencia en el país más poblado de África afecta por igual a cristianos y musulmanes. (ANSA).