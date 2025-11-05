Nigeria reitera que no tolerará persecuciones por motivos religiosos tras la amenaza de intervención de Trump

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Nigeria ha reiterado este martes que no tolerará ninguna persecución por motivos religiosos y ha afirmado que Abuya tiene "un compromiso constitucional" con la libertad religiosa, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con una intervención militar en el país por el "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales". "Es imposible que una persecución religiosa sea apoyada de ninguna forma, tipo o manera por parte del Gobierno de Nigeria, a cualquier nivel", ha dicho el ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, durante una rueda de prensa desde Berlín, donde ha incidido en que Nigeria tiene "un compromiso constitucional con la libertad religiosa y el Estado de derecho". Así, ha advertido contra cualquier intento de dividir el país africano en torno a líneas religiosas y ha recalcado Abuya "intenta hacer entender al mundo que no hay que crear otro Sudán", en referencia a la guerra civil desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según ha informado la cadena de televisión Channels TV. Bayo Onanunga, portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, aseguró durante el fin de semana que las autoridades trabajan para hacer frente a los desafíos de seguridad, mientras que otro portavoz de la Presidencia, Daniel Bwala, anticipó un próximo encuentro entre ambos mandatarios para limar asperezas. Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).