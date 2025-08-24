Nigeria: Tres presuntos secuestradores muertos en una operación policial en Nigeria
MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -
Tres supuestos secuestradores han muerto en la madrugada de este domingo en una acción de la Policía en el estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria. El incidente ha ocurrido concretamente en el municipio de Shanga sobre las 2.30 horas de la madrugada, según ha informado la Policía y recoge el diario nigeriano 'Punch'.
Las fuerzas de seguridad recibieron una denuncia sobre la presencia de una banda de secuestradores en una zona boscosa de la carretera Tungargiwa-Saminaka y que estarían preparando una emboscada contra un autobús. La Policía movilizó rápidamente efectivos hasta el lugar y "se enfrentaron con los rufianes en un fiero tiroteo", ha explicado un portavoz policial, Nafi'u Abubakar.
"Tres presuntos secuestradores fueron neutralizados y se recuperaron un (fusil) AK-47, un cargador y siete balas", ha indicado.
Boko Haram y grupos de delincuentes comunes han incrementado los ataques y los secuestros en el norte de Nigeria durante los últimos meses, lo que ha provocado el nuevo desplazamiento de personas que habían vuelto a zonas recuperadas por las autoridades.
