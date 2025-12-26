Nigeria.- Trump asegura haber atacado posiciones de Estados Islámico en el noroeste de Nigeria

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves haber ordenado un ataque contra "la escoria terrorista" de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes", ha señalado en su cuenta de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido que "previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno". Así, ha subrayado que el Departamento de Defensa "ejecutó numerosos (y) perfectos ataques" y ha felicitado la Navidad "a todos, incluidos los terroristas muertos". Estos, ha asegurado, "serán muchos más si continúa la masacre de cristianos".