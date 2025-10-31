Nigeria.- Trump designa a Nigeria como "país particularmente preocupante" por "amenazas" a la comunidad cristiana

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha designado a Nigeria como "país particularmente preocupante", alegando que la comunidad cristiana en el país africano se enfrenta a una "amenaza existencial" por parte de "islamistas radicales".

"El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Trump ha defendido que "cuando se masacra a cristianos, o a cualquier otro grupo, como está ocurriendo en Nigeria (3100 frente a 4476 en todo el mundo), hay que actuar", si bien no ha proporcionado fuentes sobre estos datos al respecto.

"Estados Unidos no puede permanecer impasible mientras se cometen tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países", ha declarado.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.