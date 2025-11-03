Nigeria.- Trump reitera su amenaza de intervenir militarmente en Nigeria: "estoy considerando muchas cosas"

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su amenaza de intervenir militarmente Nigeria, al señalar que está "considerando muchas cosas" en respuesta a la matanza récord, según ha denunciado, de cristianos en este país africano.

"Podrían ser muchas cosas. Estoy considerando muchas cosas", ha señalado a bordo del avión presidencial al ser preguntado sobre si estaba estudiando una intervención terrestre o el lanzamiento de ataques aéreos en Nigeria.

En esta línea, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que "están matando a un número récord de cristianos en Nigeria" y que "no vamos a permitir que eso suceda". "También hay otros países en muy mala situación. Esa parte del mundo está muy mal", ha agregado ante la prensa.

El Gobierno nigeriano ha asegurado este mismo domingo en un comunicado que está intensificando sus operaciones de seguridad en todo el país ante el "juego orquestado" por Washington, mientras que desde Abuya han anticipado un próximo encuentro entre el mandatario estadounidense y su homólogo nigeriano, Bola Tinubu, posiblemente en la Casa Blanca, para limar asperezas.

Uno de los portavoces del presidente nigeriano, Daniel Bwala, ha recordado en la red social X que "el presidente Trump ha brindado una gran ayuda a Nigeria al autorizar la venta de armas, y el presidente Tinubu ha aprovechado esta oportunidad en la lucha contra el terrorismo, lo cual se refleja en los excelentes resultados obtenidos".

"En cuanto a las discrepancias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a cristianos o a personas de todas las religiones o sin religión, estas diferencias, de existir, serán discutidas y resueltas por ambos líderes en su próxima reunión, ya sea en la Casa de Gobierno o en la Casa Blanca", ha añadido.

Trump advirtió este sábado en Truth Social que "si el Gobierno nigeriano continúa tolerando el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda la ayuda a Nigeria, y bien podría entrar en ese país (...) y abrir fuego indiscriminadamente para aniquilar por completo a los terroristas islamistas que están cometiendo estas horribles atrocidades" y un día antes incluyó a este país en su lista de estados "de especial preocupación" relacionada con la libertad religiosa.