Nigeria: Un centenar de militares estadounidenses en Nigeria para adiestramiento

La cartera no especificó si su llegada es inminente o ya se produjo.

Se trata de "técnicos especializados que estarán involucrados exclusivamente en funciones de asesoría y entrenamiento. No son fuerzas de combate", clarificó el ministerio en un comunicado, añadiendo que estas actividades se llevarán a cabo "bajo la autoridad, dirección y control del gobierno nigeriano".

Las tropas nigerianas, junto a estos asesores, iniciarán una serie de ejercicios de entrenamiento conjunto y actividades de cooperación centradas en la inteligencia, con el objetivo de "neutralizar a los grupos terroristas extremistas que buscan desestabilizar el país".

La reciente ola de ataques mortales y secuestros masivos ha atraído la atención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que los cristianos en Nigeria son "perseguidos" y víctimas de un "genocidio", aunque para Abuja, la violencia afecta tanto a cristianos como a musulmanes de manera indiscriminada.

Además, el día de Navidad, el ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, llevó a cabo ataques aéreos en el estado de Sokoto, apuntando, según Washington, a los yihadistas del Estado Islámico. (ANSA).