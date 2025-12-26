Nigeria: Yihadistas matan a todas las confesiones por igual, analistas

La información surge luego del ataque contra posiciones de Estado Islámico en el norte de Nigeria, ordenado por Donald Trump, que acusa a la milicia yihadista de estar cometiendo un "genocidio" contra los cristianos.

Daniel Bwala, asesor del presidente nigeriano Bola Tinubu, declaró que los yihadistas no atacan a miembros de ninguna religión en particular y que han asesinado a personas de todas las confesiones.

El propio presidente Tinubu insistió en que los desafíos de seguridad afectaban a personas "de todas las confesiones y de todas las regiones".

Grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) han causado estragos en el noreste de Nigeria durante más de una década, matando a miles de personas, la mayoría musulmanas, según Acled, un grupo que analiza la violencia política a nivel mundial.

En el centro de Nigeria, es frecuente que surjan enfrentamientos entre pastores, mayoritariamente musulmanes, y grupos de agricultores, a menudo cristianos, por el acceso al agua y los pastos.

Los ciclos mortales de ataques recíprocos en el país han dejado miles de muertos, pero ambos bandos han cometido atrocidades. Las organizaciones de derechos humanos afirman que no hay pruebas de que los cristianos hayan sido atacados de forma desproporcionada. (ANSA).