Nike proclama que no hay nada malo en querer ganar con su campaña 'Winning Isn't for Everyone'

La marca deportiva estadounidense Nike ha lanzado este viernes, a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, su nueva campaña, 'Winning Isn't for Everyone' -'Ganar no es para todo el mundo'-, en la que algunos de los mejores deportistas del mundo recuerdan que no hay "nada malo en querer ganar".

La campaña se ha estrenado con una película narrada por el actor estadounidense Willem Dafoe en la que aparecen deportistas de Nike como el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, el atleta noruego Jakob Ingebrigtsen, el alero estadounidense LeBron James, la atleta norteamericana Sha'Carri Richardson, el futbolista brasileño Vinícius Jr., la extenista estadounidense Serena Williams y la pívot también norteamericana A'ja Wilson.

De esta manera, Nike quiere mostrar que a los deportistas "no solo les motiva la idea de ganar, sino que les impulsa sin descanso". La idea de la campaña vino directamente de los atletas de Nike, que tenían claro que, "si no quieres ganar, ya has perdido". "Su espíritu competitivo no es algo por lo que haya que disculparse", indicó la marca.

"Soy adicto a ganar. La búsqueda de la victoria es lo que amo y por lo que vivo", señala el jugador de la NBA Victor Wembanyama, que coincide con el plusmarquista mundial Jakob Ingebrigtsen. "Cada parte de mí gira en torno a la victoria. Es lo más importante, y es lo que voy a perseguir", apunta. "Mientras esté en la pista, intentaré ser el mejor de la historia", añade LeBron James.

La Chief Marketing Officer (CMO) de Nike, Nicole Graham, aseguró que esta campaña trata de "celebrar la voz del atleta". "Es una historia sobre lo que se necesita para ser el mejor. Los legados que aún están por forjar y los sueños que se harán realidad. Recuerda al mundo que no hay nada malo en querer ganar", subrayó.

'Winnings Isn’t for Everyone' incluye piezas de los deportistas, imágenes icónicas, contenido para redes sociales y publicidad exterior en diversas ciudades del mundo. La campaña es el último ejemplo de cómo la visión sin complejos de Nike sobre la victoria ayuda a atletas de todo el mundo a hacer realidad sus sueños. "La historia de Nike empieza con la historia del atleta. Siempre ha sido así. Y siempre lo será. 'Winnings Isn’t for Everyone' muestra que cualquiera puede ser un ganador, si está dispuesto a hacer lo que haga falta", indica Graham.

Europa Press