Nikola Jokic se siente motivado por los cambios que hicieron los Nuggets este verano

DENVER (AP) — Los Nuggets le dieron a Nikola Jokic lo que quería esta temporada baja, añadiendo el tipo de profundidad que el Thunder de Oklahoma City presumió cuando sobrevivieron a una serie de siete juegos en la segunda ronda contra Denver antes de ganar el campeonato de la NBA.

La recompensa esperada no solo es una rotación más profunda y piernas más frescas cuando lleguen los playoffs, sino también una colosal extensión de contrato para su superestrella el próximo verano.

Jokic dejó pasar la oportunidad de firmar un contrato de cuatro años por US$212 millones este verano porque el próximo puede firmar esa misma extensión de cuatro años por US$293 millones.

“No lo pienso”, dijo Jokic. “Creo que esas extensiones de contrato vienen como una recompensa, como algo que es natural en el deporte. Especialmente en la NBA de hoy, cómo ves que el tope salarial está creciendo y todo”.

Aunque Jokic, quien está entrando en el tercer año de su contrato supermáximo de cinco años y US$276 millones, no dijo directamente si tiene la intención de firmar la extensión en 2026, sí expresó: "Mi plan es ser un Nugget para siempre".

Jokic parece energizado por los cambios que los Nuggets hicieron esta temporada baja. Le quitaron la etiqueta de interino al entrenador David Adelman, reemplazaron al gerente general Calvin Booth con Ben Tenzer y Jonathan Wallace y añadieron varios veteranos después de enviar a Michael Porter Jr. a los Nets de Brooklyn.

“Quiero decir, definitivamente cambiaron el equipo”, comentó Jokic.

Dos temporadas después de ganar su primer título de la NBA, los Nuggets adquirieron al alero Cam Johnson en el intercambio de Porter que también liberó espacio en el tope salarial para abordar diversas deficiencias en la plantilla.

Trajeron de vuelta a Bruce Brown, quien jugó un papel crítico en la carrera por el título de los Nuggets antes de aprovechar la agencia libre. También añadieron a otro veterano con el escolta Tim Hardaway Jr. e intercambiaron por el pívot Jonas Valanciunas para respaldar a Jokic, e incluso jugar junto a él en ocasiones.

Los Nuggets también recuperan a DaRon Holmes, seleccionado en la primera ronda del 2024, después de que sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera su temporada de novato.

“Bruce está de vuelta. Ganamos con él. Necesitamos salvar su carrera de nuevo”, bromeó el Joker. "Tenemos a Cam y Jonas, tenemos un montón de chicos nuevos. Tenemos a Holmes sano. Veremos. Es una nueva energía, un nuevo comienzo para nosotros. Con suerte, podemos lograr algo”.

Brown, quien firmó con Indianápolis después del desfile del campeonato de los Nuggets y fue rápidamente intercambiado a Toronto, dijo que anhelaba regresar a Denver poco después de irse.

“Indy fue genial para mí cuando estuve allí, pero solo fueron tres meses”, dijo Brown.

“Y una vez que llegué a Toronto estábamos en dos caminos diferentes, ¿verdad? Ellos estaban reconstruyendo... y yo ya había pasado esa etapa. Así que creo que de inmediato, tan pronto como llegué allí, quise regresar”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes